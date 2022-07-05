Блинкен не будет встречаться с Лавровым на Бали

5 июл. 22:52

Госсекретарь США Энтони Блинкен не собирается контактировать с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20 ("Большая двадцатка)" в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - цитирует его ТАСС.

При этом Прайс этом дал понять, что глава американского внешнеполитического ведомства собирается в полной мере участвовать в министерской встрече "Большой двадцатки".