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Блинкен не будет встречаться с Лавровым на Бали

Блинкен не будет встречаться с Лавровым на Бали

Госсекретарь США Энтони Блинкен не собирается контактировать с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20 ("Большая двадцатка)" в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - цитирует его ТАСС.

При этом Прайс этом дал понять, что глава американского внешнеполитического ведомства собирается в полной мере участвовать в министерской встрече "Большой двадцатки".

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