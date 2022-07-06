Высокотехнологичный хадж

После пандемии Covid-19 хадж этого года станет одним из самых важных в истории. В начале VII века пророк Мухаммед взял тысячу соратников и отправился в свой первый хадж: трехдневное святое паломничество в Мекку, расположенную на территории современной Саудовской Аравии. С тех пор число паломников продолжает расти из года в год. Сегодня в хадж отправляются более двух миллионов человек ежегодно. Это одно из самых больших собраний людей на планете, пишет The National News.

Отвечает за организацию религиозного мероприятия министерство хаджа и умры Саудовской Аравии. Его непростая задача заключается в сохранении самой сути хаджа и обеспечении потребностей огромных толп паломников.

Паломники переживают уникальный духовный опыт. Но хадж - сложный ритуал, на который собирается огромное число людей на небольшом пространстве, и ранее, к несчастью, случались трагедии. Их предотвращение - приоритет для властей Саудовской Аравии, которые справляются с задачей за счет бдительности и умения приспосабливаться к условиям.

В 2022 году паломники смогут ознакомиться с новыми современными методами, которые Саудовская Аравия использует для поддержки и обеспечения безопасности. В Международном аэропорту имени принца Мухаммеда ибн Абдул-Азиза в Медине заболевшие путешественники опробуют новейшую технологию: их будут диагностировать врачи, находящиеся за 700 км в Эр-Рияде, с помощью голограммы. Врач сможет оценить состояние здоровья и назначить соответствующее лечение пациенту, который будет стоять перед специальным аппаратом. Сотрудники здравоохранения также будут предоставлять круглосуточную помощь по бесплатному номеру 937 и через приложение Sehhaty. Во время паломничества более двух тысяч электромобилей будет развозить людей с ограниченными возможностями и пожилых паломников. Электронные зонтики будут защищать людей от жары, а роботы - разносить воду.

В этом году акцент сделан на обеспечение условий для сохранения здоровья паломников. Также отмечается сам факт их возвращения после необходимых мер контроля во время пандемии Covid-19.

Современный подход заключается не только в обеспечении безопасности. Технологии упрощают процесс транспортировки для тех, кто приезжает сам по себе, способствуют решению неизбежных краткосрочных проблем и помогают вычислить правонарушителей. На прошлой неделе министерство хаджа и умры объявило об альтернативных рейсах и местах размещения для тех, у кого технические сложности с новой электронной системой регистрации. В прошлый четверг саудовские власти арестовали 15 человек, которые создали фейковые сайты, наживаясь на незаконном предоставлении услуг. В стране всё чаще используются официальные онлайн-платформы, чтобы лишить преступников возможности завлекать паломников через соцсети, а также обеспечить предоставление услуг, оплаченных путешественниками.

Технологии преодолевают и языковой барьер. Еще один онлайн-сервис, приложение Arafat Sermon ведет онлайн-трансляцию на 10 языках. Прошлогодние роботы-переводчики, предоставлявшие услуги на 11 языках, также будут задействованы и в этом году.

Хадж - традиция, транслирующая вневременной аспект послания ислама. Но чтобы его услышать, необходимо мудрое планирование. По мере того как Саудовская Аравия готовится к самому значительному паломничеству за последние годы, у нее есть уникальная возможность продемонстрировать не только доступность современного хаджа, но и меняющийся облик страны, за счет развития которой и происходят перемены.