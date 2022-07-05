В России запретили выводить дивиденды компаний в валюте за границу

5 июл. 21:58

Президент России Владимир Путин подписал указ о репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ запрещает резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний.

Речь, в частности, идет об установленном в феврале 2022 года запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета. Для физических лиц это ограничение позже было скорректировано и в настоящее время распространяется на переводы россиян свыше $1 млн.

Также у правительственной комиссии по контролю за инвестициями появилось право на введение ограничений на зачисление российскими резидентами валюты на свои счета в зарубежных банках и на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов иностранными поставщиками платежных услуг, передает ТАСС.