Дагестан примет финал международного фестиваля "Россия - Вселенная звука"

5 июл. 22:42

Финал международного фестиваля "Россия - Вселенная звука" состоится в октябре в Дагестане, рассказали в министерстве культуры республики.

"Партнером мероприятия выступает Дагестанская филармония им. Т. Мурадова под патронажем Министерства культуры Республики Дагестан", - цитирует сообщение ТАСС.

На завершающем концерте на сцену выйдут приглашенные музыкальные коллективы из Индии, Монголии и Ирана. От Дагестана на фестивале выступят артисты Чародинского государственного народного мужского хора "Поющая Чарода".

Накануне хор выступил с концертом в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

"Искреннее благодарна вам за то, что вы на таком достойном уровне представили нашу республику на Международном музыкальном фестивале "Россия - Вселенная звука". Он собрал на своей площадке самое широкое представительство, насколько это сегодня возможно в условиях санкций и культуры отмены. Очень приятно, что в Рахманиновском зале, где преимущественно звучит академическая, классическая музыка, были представлены прекрасные хоровые и вокальные традиции дагестанского народа", - заявила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Выступление длилось 1,5 часа. Хор исполнил песни на аварском, даргинском, лакском, кумыкском, лезгинском языках. Прозвучали также сольные вокальные и инструментальные номера на кумузе, кеманче, зурне, баянах и доуле.