Россия, Турция и Иран могут вместе производить автомобили

По сообщениям иранских государственных СМИ, представители автомобильной промышленности РФ, Ирана и Турции рассматривают возможность совместного производства автомобилей в связи с санкциями, ограничивающими возможности Москвы и Тегерана.

”Велика вероятность трехстороннего сотрудничества производителей автомобилей и поставщиков трех государств, - цитирует иранское государственное новостное агентство IRNA главу иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мухаммедрезу Наджафи-Манеша. - Свою продукцию три страны могут предложить большому рынку”. Наджафи-Манеш добавил, что количество потребителей может быть расширено до 800 млн в случае сотрудничества с соседними регионами.

По данным Hurriyet Daily News, Россия, попавшая под западные санкции в связи со спецоперацией на Украине, уже обратилась к Ирану с просьбой предоставить ключевые запчасти, которые больше не доступны на других рынках. По словам Наджафи-Манеша, ввиду ограничивающих санкций, сотрудничество в сфере автомобильной промышленности имеет потенциал развития быстрыми темпами. ”Идея может быть реализована очень скоро, - сказал промышленник. - Среди преимуществ этого проекта производство всех компонентов без необходимости валютных трансфертов, возможность предоставления запчастей и наличие экспортных рынков”.

Он добавил, что впервые идея была высказана Турцией, а Россия выразила свою заинтересованность.

Иран также находится под жесткими санкциями, вновь введенными США в 2018 году после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения о ядерной сделке, заключенного с мировыми лидерами. За прошедшие два десятилетия многие западные автопроизводители начали собирать автомобили в России по мере расширения экономики страны.

Но с тех пор как в феврале Москва начала спецоперацию, многочисленные иностранные автомобильные компании, в том числе Audi, Honda, Jaguar и Porsche прекратили продажи автомобилей и запчастей в России. Среди производителей, приостановивших свою деятельность BMW, также Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Volvo.

У Ирана и Турции длинная сухопутная граница. У России морская граница с Ираном в Каспийском море, а с Турцией - в Черном. По данным Международной организации производителей автомобилей (OAIC), ежегодно Турция поставляет автозапчасти на сумму более $12 млрд, а Иран занял 19-ю строчку в списке крупнейших автопроизводителей мира в 2021 году, произведя за год 894298 автомобилей.