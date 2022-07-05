Восхождение на Эльбрус станет безопаснее 

5 июл. 22:25

Более 10 спасателей постоянно будут дежурить в высокогорной гостинице "Приют одиннадцати" на Эльбрусе на высоте свыше четырех тысяч метров над уровнем моря, что позволит сократить время прибытия на спасательные работы на 30%.

"МЧС России определило координаты земельных участков на южном и северном склонах Эльбруса и готово предоставить для размещения быстро возводимые объекты, это модульные домики для дежурства спасателей". – приводит ТАСС словам начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина.