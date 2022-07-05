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Восхождение на Эльбрус станет безопаснее 

Восхождение на Эльбрус станет безопаснее 

Более 10 спасателей постоянно будут дежурить в высокогорной гостинице "Приют одиннадцати" на Эльбрусе на высоте свыше четырех тысяч метров над уровнем моря, что позволит сократить время прибытия на спасательные работы на 30%. 
"МЧС России определило координаты земельных участков на южном и северном склонах Эльбруса и готово предоставить для размещения быстро возводимые объекты, это модульные домики для дежурства спасателей". – приводит ТАСС словам начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина.

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