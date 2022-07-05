Нур-Султан и Уфа запустили прямой авиарейс

5 июл. 23:25

ЗАГ:

ТЕГ: Авиация, авиасообщение, пассажирские авиаперевозки, Нур-Султан, Уфа, Россия и Казахстан.

Прямые авиарейсы свяжут Нур-Султан и Уфу, они будут осуществляться раз в неделю.

Авиаперевозчиком будет российская компания "Азимут".

Начиная с 8 июля этого года, планируется начать выполнение регулярных пассажирских рейсов с частотой один рейс в неделю по пятницам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа RRJ-95.

Стоит добавить, что рейс запускается в рамках исполнения "Дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022 – 2024 гг", а также в целях дальнейшего возобновления и открытия международного сообщения.