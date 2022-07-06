Жителей Краснодара приглашают поучаствовать в донорской акции

6 июл. 0:05

С 6 по 8 июля в Краснодаре будет проходить донорская акция ко Дню семьи, любви и верности.

Доноров будут принимать на станции переливания крови минздрава региона на ул. Димитрова, 166, с 8 утра до полудня. При себе необходимо иметь паспорт.

Участие в акции могут принять все желающие, кровь в эти дни будут сдавать слушатели Краснодарского университета МВД России, сотрудники Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, представители ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй».

Сдать кровь также можно будет 9 июля в станице Новодмитриевской Северского района по ул. Красная, 80.