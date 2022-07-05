ООН обеспокоена ходом переговоров по СВПД

5 июл. 21:53

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена тем, как идут переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Вызывает сильную обеспокоенность то, что переговоры не идут в позитивном ключе. Мы всегда поддерживали СВПД, этот процесс. Полагаем, что договоренность являлась очень полезным инструментом", - цитирует его ТАСС.

При этом Дюжаррик выразил надежду на то, что стороны продолжат обсуждение. "Вновь призываем Иран выполнять свои обязательства по договоренностям, по их соглашениям с МАГАТЭ", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. Впоследствии Исламская Республика и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в Дохе 29-30 июня.