13 ветеранов ВОВ получили жилье на Ставрополье 

5 июл. 22:25

Помощь на приобретение жилья на Ставрополье в 2022 году получили 13 ветеранов Великой Отечественной войны, еще три семьи умерших ветеранов оформляют документы, сообщили в управлении по информационной политике аппарата краевого правительства.

"В 2022 году помощь от государства получили 13 фронтовиков, еще 3 семьи погибших (умерших) ветеранов оформляют документы на покупку недвижимости", - информирует правительство, уточняя, что средства на улучшение жилищных условий для этой категории граждан предоставляются из федерального бюджета.