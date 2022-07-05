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13 ветеранов ВОВ получили жилье на Ставрополье 

13 ветеранов ВОВ получили жилье на Ставрополье 

Помощь на приобретение жилья на Ставрополье в 2022 году получили 13 ветеранов Великой Отечественной войны, еще три семьи умерших ветеранов оформляют документы, сообщили в управлении по информационной политике аппарата краевого правительства. 
"В 2022 году помощь от государства получили 13 фронтовиков, еще 3 семьи погибших (умерших) ветеранов оформляют документы на покупку недвижимости", - информирует правительство, уточняя, что средства на улучшение жилищных условий для этой категории граждан предоставляются из федерального бюджета.

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