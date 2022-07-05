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Собянин: санкции не смогли обрушить российскую экономику

Собянин: санкции не смогли обрушить российскую экономику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что развязанная Западом санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере. 
"Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере", - констатировал он в ходе выступления на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. 
Далее столичный градоначальник  отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла. 

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