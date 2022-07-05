Собянин: санкции не смогли обрушить российскую экономику

5 июл. 22:05

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что развязанная Западом санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере.

"Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере", - констатировал он в ходе выступления на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Далее столичный градоначальник отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.