Около 200 новых семей появится на Ставрополье в День семьи, любви и верности

5 июл. 21:44

Около двухсот церемоний бракосочетания проведут в ЗАГСах на Ставрополье в День семьи, любви и верности, такое сообщение распространило краевое управление ЗАГС.

"В этом году на Ставрополье особой приметой, сулящей долгую и счастливую семейную жизнь, посчитали заключение брака в День семьи, любви и верности около 200 пар", - цитирует его "Сайт Ставрополя 1777".

В этот день в регионе проведут церемонии награждения супругов, проживших в браке 50 и более лет. Такие медали - "За любовь и верность" - получат 60 семейных пар.

Как торжественные регистрации брака, так и чествования юбиляров проведут по особому сценарию.

