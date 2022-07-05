Италию и Францию захлестнули новые волны ковида

5 июл. 21:25

Во Франции усиливается седьмая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил новый министр здравоохранения страны Франсуа Брон.

По его словам, седьмая эпидемическая волна усиливается в последние дни. "Мы выявляем ежедневно около 120 тыс случаев в среднем на прошлой неделе. При этом ожидается, что сегодня вечером число случаев немного превысит 200 тыс", - сказал он в ходе заседания в Национальном собрании Франции.

Также всплеск заболеваемости коронавирусом наблюдается в Италии. За минувшие 24 часа в стране было зафиксировано 100000 новых заражений. "Это максимум с 8 февраля этого года", - говорится в сообщении Минздрава Италии.