Турция активизирует переговоры с Россией и Украиной по созданию зернового коридора

5 июл. 20:42

Турция намерена активизировать контакты с Россией и Украиной по вопросу создания зернового коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов в Черном море. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги.

"Коридор в Черном море - это очень важный вопрос, в котором подходы Путина и Зеленского очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника", - цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение 7-10 дней. "Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата", - поведал Эрдоган.