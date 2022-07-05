Анкара вновь может запретить Швеции и Финляндии вступление в НАТО

Турция может наложить вето на членство в НАТО для Швеции и Финляндии, хотя военный альянс формально проложил путь для присоединения этих двух стран.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара не будет ратифицировать членство в Североатлантическом альянсе для заявителей, если они не исполнят своих обещаний по борьбе с терроризмом и выдаче подозреваемых в рамках меморандума о взаимопонимании, достигнутого на саммите альянса в Мадриде на прошлой неделе. ”Страны должны исполнить условия документа. Если этого не произойдет, мы не позволим им присоединиться к НАТО”, - сказал Чавушоглу.

Расширение НАТО за счет соглашения с Финляндией и Швецией

Во вторник все 30 членов альянса подписали протокол о присоединении Швеции и Финляндии на церемонии в Брюсселе. Таким образом, формально страны стали официально приглашенными, что позволяет им участвовать практически во всех встречах НАТО. Чтобы государства вошли в альянс, протокол должен быть ратифицирован парламентами всех стран-членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что рассчитывает на быструю ратификацию со стороны всех партнеров, которая займет несколько месяцев.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана предупредил, что турецкий парламент не ратифицирует заявки Швеции и Финляндии, если они не выполнят своих письменных обещаний в отношении турецких опасений в сфере безопасности. Президент добавил, что Швеция пообещала экстрадировать десятки граждан, которые в Турции считаются террористами, и передать их в руки турецких властей для судебного разбирательства.

Обещание

”Швеция пообещала выдать нам 73 человек, - сказал Эрдоган. - Мы будем ждать шагов с ее стороны, и примем соответствующее решение”. Но министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила репортерам в Брюсселе, что ”никакой речи о списке или каких-либо цифрах в меморандуме не было”, причем этот вопрос не обсуждался и во время переговоров в Мадриде. В соглашении, подписанном Турцией, Швецией и Финляндией, утверждается: ”Финляндия и Швеция рассмотрит текущие запросы Турции на депортацию или экспедицию лиц, подозреваемых в терроризме безотлагательно и тщательно, с учетом информации, свидетельств и разведданных, предоставленных Турцией. Будут разработаны необходимые двусторонние юридические механизмы для экстрадиции и сотрудничества в сфере безопасности с Турцией в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче”.

За прошедшее десятилетие шведский Верховный суд отклонил большинство запросов Турции на экстрадицию. Правительство страны заявляет, что будет продолжать действовать в рамках шведского законодательства при рассмотрении ходатайств.

Борьба с терроризмом

”Важно вести борьбу с терроризмом, что мы, собственно, и делаем в рамках шведских законов и международных конвенций, - сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. - Тем, кто не вовлечен в террористическую деятельность, не о чем беспокоиться”. Андерссон, отказавшаяся назвать количество запросов на экстрадицию, подчеркнула, что в рамках законодательства страны, шведские граждане не могут быть экстрадированы. Дела нескольких человек, которые, по сообщениям, в списке лиц, которых Турция хочет экстрадировать, были рассмотрены и отклонены Верховным судом.