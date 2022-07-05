Мэр Москвы рассказал о производительности труда в столице

5 июл. 19:57

Производительность труда в Москве в разы превышает другие регионы России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов".

Он подчеркнул, что Москва получает какую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество, как и Рязань, Кострома или Петропавловск, однако налоги в столице больше из-за большей производительности труда

"Все регионы живут по одной формуле распределения налогов. Москва получает такую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество и т. д. Но в Москве налоги больше хотя бы потому, что в среднем производительность труда в Москве от двух до пяти раз выше, чем в других регионах", - поведал градоначальник.

По его словам, это связано с тем, что большой город дает другие возможности.

Собянин отметил, что для развития города надо создавать комфортную и благоприятную среду. "Тогда люди связывают с ним свою судьбу и инвестируют в этот город, так они создают новые рабочие места, новые налоги", - цитирует его ТАСС.