Курорт Цхалтубо превратится в грузинский Баден-Баден

5 июл. 20:15

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о старте восстановительных работ бальнеологического курорта Цхалтубо.

"Для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 млн лари. Кроме того, государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня, какой мы видели в Европе – в Баден-Бадене, Карловых Варах", - приводит слова премьер Sputnik Грузия.

Курорт издавна славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами.