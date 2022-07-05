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Курорт Цхалтубо превратится в грузинский Баден-Баден

Курорт Цхалтубо превратится в грузинский Баден-Баден

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о старте восстановительных работ бальнеологического курорта Цхалтубо.

"Для восстановления Цхалтубо будет инвестировано 500 млн лари. Кроме того, государство обязуется инвестировать десятки миллионов лари, чтобы Цхалтубо превратился в современный бальнеологический курорт мирового уровня, какой мы видели в Европе – в Баден-Бадене, Карловых Варах", - приводит слова премьер Sputnik Грузия.  

Курорт издавна славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами.

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