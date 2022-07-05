Китай отведает дагестанскую баранину и урбеч

5 июл. 20:05

Дагестанские аграрии планируют наладить экспорт баранины, шерсти, консервов, птицы и урбеча в Китай и страны Персидского залива, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков.

"Имеется значительный экспортный потенциал по поставкам риса, баранины и шерсти, плодоовощных консервов, продукции птицеводства, а также дагестанского урбеча. Экспортеры республики активно участвуют в международных выставках, а также размещают продукцию на международных электронных торговых площадках Amazon, eBay, Alibaba", - приводит слова главы ведомства ТАСС.

Далее Аджеков отметил, что с начала текущего, 2022 года, производители региона уже экспортировали около 65 т баранины в Иран.