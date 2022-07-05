Казахстан определил Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта промышленных товаров

5 июл. 19:45

Во вторник, 5 июля, в Нур-Султане состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как отметил на заседании вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.

"Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров на экспорт. В этом году целевым рынком выбран Азербайджан", - цитирует его ТАСС.

Султанов отметил, что 23 компании в области химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности приступили к активной фазе переговоров с азербайджанскими партнерами.