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Лапид призвал мировое сообщество реагировать на нарушения СВПД

Лапид призвал мировое сообщество реагировать на нарушения СВПД

Глава израильского правительства Яир Лапид призвал мировое сообщество отреагировать на нарушение Ираном положений ядерного соглашения. Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Факты таковы, что Иран нарушает соглашение и продолжает развивать свою ядерную программу, Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов. Учитывая все это, мир должен отреагировать", - сказал он.

Ранее  президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает необходимым вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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