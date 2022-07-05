Лапид призвал мировое сообщество реагировать на нарушения СВПД

5 июл. 19:17

Глава израильского правительства Яир Лапид призвал мировое сообщество отреагировать на нарушение Ираном положений ядерного соглашения. Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Факты таковы, что Иран нарушает соглашение и продолжает развивать свою ядерную программу, Иран скрывает информацию от мира, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов. Учитывая все это, мир должен отреагировать", - сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает необходимым вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.