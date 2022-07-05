В Турции начался 25-й этап антитеррористической операции Eren Abluka

5 июл. 18:52

Во вторник, 5 июля, в турецкой провинции Мардин, расположенной на юго-востоке страны, начался 25-й этап антитеррористической операции Eren Abluka. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

В МВД рассказали, что в операции участвуют задействованы 679 сотрудников сил правопорядка, в том числе жандармерии, разделенных на 47 групп.

В ведомстве также отметили, что целью операции является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК) и полное искоренение терроризм на территории страны, передает агентство Anadolu.