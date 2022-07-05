Алессандро Да Рольд: "Европейцы будут завидовать обитателям села Агалы"

В конце июня Азербайджан представил свой проект "Умное село" депутатам группы Европарламента по сельским, горным и отдаленным районам и "умным" селам, а также более широкой аудитории гостей, заинтересованных в улучшении условий жизни в селах.

EUreporter напоминает, что в результате почти 30-летнего конфликта люди были вынуждены покинуть свои дома, причем большая часть жилья и инфраструктуры была разрушена. Предоставить сообществу гарантии, услуги и инфраструктуру для возвращения на родину - непростая задача, но именно ее поставило перед собой правительство Азербайджана. "Умное" село Агалы - это пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях.

Депутат Европарламента от Словении, один из сопредседателей парламентской группы Франц Богович рассказал об уроках, извлеченных из пандемии COVID-19 сельскими общинами по всей Европе: "У нас было два волшебных слова - "зеленый" и "цифровой", но теперь появилось еще одно - "устойчивость". Мы нуждаемся в устойчивом обществе, в таком, в котором сельские жители могут получить доступ к качественным услугам и инфраструктуре, наслаждаясь высоким качеством жизни".

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов сказал, что этот проект касается не только застройки: "Мы пытаемся вернуть в этот район семьи, семьи, которые уехали тридцать лет назад. Это не просто проблема устойчивого развития и цифрового строительства, это социальная проблема, которую необходимо решать с максимальной чуткостью к жизни людей. В Европе проявляют интерес к изучению передового опыта и обмену знаниями".

Соучредитель и генеральный секретарь Европейского форума "умных" сел Алессандро Да Рольд думает, что европейцы будут завидовать будущим обитателям села, строительство которого заняло всего восемь месяцев. Он объяснил, что в Европе очень долго ждать выдачи разрешения на строительство.

По сути, это село строится с нуля. Представитель Министерства сельского хозяйства Азербайджана объяснил концепцию "умного" села: "Ключевым моментом было то, что село должно быть самодостаточным. В общей концепции села было четыре ключевых направления: "умная" инфраструктура и услуги, возможности трудоустройства, "умное" управление, зеленая и альтернативная энергетика".

В селе есть высокоскоростное подключение к интернету, а также "умные" услуги в сфере образования и здравоохранения и "умное" управление. Семьи могут быть уверены, что их дети получат доступ к лучшим образовательным ресурсам, при необходимости предоставляемым также дистанционно. Это относится и к оказанию медицинских услуг. А в сельском хозяйстве будут использоваться самые современные системы экологического мониторинга и ирригационные системы, где используются очищенные сточные воды.

Чтобы создать возможности для трудоустройства, власти обратились к субъектам частного сектора. Одним из перспективных предприятий стала ферма по производству и переработке буйволиного молока, там появится около 60 рабочих мест. Кроме того, есть рабочие места на заводе по производству бетона, в сельском хозяйстве, в гостиничном, туристическом секторе, а также в государственных учреждениях.

Особое внимание здесь уделяется зеленой и альтернативной энергетике, при этом все здания спроектированы в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами с энергоэффективностью 80%. Село может похвастаться почти нулевым уровнем выбросов за счет использования солнечных батарей, ветряных турбин и тепловых насосов для выработки энергии. Несмотря на то, что первоначальные затраты на создание этой инфраструктуры высоки, в будущем это окупится.

Село Агалы - первое в своем роде. В Азербайджане построят еще 15-20 сел, где будут развивать легкую промышленность или туризм.