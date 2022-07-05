В Грузии из-за оползня закрыли дорогу, ведущую в Тушети

5 июл. 17:58

В Грузии введен временный запрет на движение автотранспорта на одном из участков дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение запрещено на 30-72 километре (участок Абано-Омало). Такое решение было принято из-за оползня, сошедшего на 61-м километре дороги.

В ведомстве также отметили, что на участке Лечури-Абано разрешено движение только легковым машинам, а на участке Пшавели-Лечури – всем видам автотранспорта, передает "Sputnik Грузия".