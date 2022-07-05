Макрон выразил приверженность восстановлению СВПД

5 июл. 18:25

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что считает необходимым вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Я бы хотел вновь напомнить о нашем желании добиться завершения в кратчайшие сроки переговоров по возобновлению соблюдения СВПД", - сказал он заявил во на пресс-конференции перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

По словам французского лидера, необходимо защищать это соглашение. "Нужно учитывать интересы в сфере безопасности наших партнеров в регионе, в первую очередь Израиля, и дополнить его переговорами по программе баллистических ракет и региональным вопросам", приводит его слова ТАСС.