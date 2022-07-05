В Грузии раскрыли дело о фальшивой вакцинации

5 июл. 18:15

Правоохранители задержали медсестру одной из клиник на западе Грузии по обвинению в регистрации за деньги не привитых от коронавируса как прошедших вакцинацию.

Как сообщает Следственная служба Минфина страны, обвиняемая, используя служебное положение, регистрировала невакцинированных от коронавируса в системе за 300 лари с человека.

В настоящее время следствие выявило уже 15 человек, нарушивших правила вакцинации. "Личности остальных устанавливаются. По предварительной информации речь идет о нескольких десятках человек", - приводит данные Sputnik Грузия.