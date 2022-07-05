Суд продлил арест жены экс-судьи Чечни до сентября

5 июл. 17:55

Срок ареста Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, продлен до 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

"Ленинский районный суд Грозного продлил меру пресечения на два месяца, до 12 сентября. По существу дело не рассмотрено. Судья заявил самоотвод в связи с тем, что им ранее было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении подсудимой", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. По данным руководства Чечни, Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году.

Позднее в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому во время допроса. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России.