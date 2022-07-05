Азербайджан и Израиль расширили сотрудничество в туризме

5 июл. 18:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма", в соответствии с которым было утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма", подписанное 30 марта 2022 года в городе Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Тель-Авиве состоялось открытие туристического представительства Азербайджана.