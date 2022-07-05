Москву зальет на 50 мм

5 июл. 17:04

Около 45-50 мм осадков может выпасть в ближайшие часы в Москве, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве за ближайшие часы может пролиться до 45-50 миллиметров осадков или 5 ведер дождевой воды на метр квадратный московских улиц. В тоннелях и низинных формах рельефа вероятны подтопления. Гроза, диаметр града 2-3 сантиметра", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Далее собеседник агентства отметил, что ожидаются шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. Кроме того, возможен подход к городу кучево-дождевых облаков до 13 км.