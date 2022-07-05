Туристы застряли в очереди на российско-грузинской границе

5 июл. 16:47

На КПП "Верхний Ларс" образовалась длинная очередь, со стороны России пробка растянулась на километры, ждут возможности попасть в Грузию и туристы, и грузовики, пишет "Коммерсантъ".

Легковые автомобили проводят в очереди по 12 часов, чаще всего это туристы, направляющиеся на отдых в Грузию. Ситуация с большегрузами сложнее, машины стоят в ожидании неделями.

"Машины нельзя оставлять - они стоят в живой очереди, охраняют и автомобиль, и перевозимые товары. Условий никаких для водителей нет, они проводят от недели до двух в ожидании прохождения пунктов пропуска", - сообщил глава направления закупок международных транспортных услуг FM Logistic в России Евгений Дятлов.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления, за последние сутки через "Верхний Ларс" из России выехали почти 1,5 тыс легковых автомобилей и около 500 грузовых. Сегодня время ожидания проезда может достигать одного дня, предупредили в управлении МЧС по Северной Осетии.

Сообщается, что сейчас работают все 13 линий проезда, однако пропускной способности не хватает.