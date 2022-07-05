Владелец передаст рестораны KFC и франшизу российскому оператору

5 июл. 16:49

Компания Yum! Brands, Inc. находится "на продвинутой стадии" передачи прав собственности на рестораны быстрого питания KFC и франшизу в России местному игроку. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

В июне Yum! Brands передала франшизу Pizza Hut местному оператору, он запустил ребрендинг заведений, передает "Интерфакс".

По окончании сделки с KFC Yum! Brands полностью покинет Россию.

Напомним, ранее компания приостановила работу своих ресторанов в РФ, развитие сети и инвестиции, а всю прибыль от операций на местном пообещала передавать на гуманитарные цели.