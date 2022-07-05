Уникальный погребальный комплекс нашли археологи к югу от Херсонеса

5 июл. 16:42

Археологи обнаружили погребальный комплекс с колумбарием и памятниками неподалеку от Херсонеса. Об этом сообщает фонд "Моя история" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Археологи южного пригорода Херсонеса сделали одну из самых уникальных находок за всю экспедицию", - подчеркивается в сообщении.

Гробница-колумбарий представляет собой монументальное каменное строение 6,45х4,5 м, построенное из известняковых блоков. Предположительно здесь могло быть до 14 ниш для урн с прахом.

Кроме того, в комплексе были найдены две плитовые гробницы, каждая из которых состоит из надгробной стелы, базы под нее и пьедестала.

Одна стела представляет собой мраморную плиту, на которой изображен мужчина зрелого возраста со свитком - признаком его высокого государственного положения, на второй - молодая женщина.

Надписи на плитах гласят: "Аристон, сын Аристона. Прощай" и "Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай".

Все три памятника датированы II в. н.э.