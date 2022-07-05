"АвтоВАЗ" импортозаместит Lada Niva на 95%

Обновленная модель автомобиля Lada Niva будет импортозамещена почти на 100%, заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах международной выставки "Иннопром".
"Порядка 95%", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Соколов напомнил, что Niva входит в число наиболее высоколокализованных отечественных моделей.
Глава компании заверил, что, с одной стороны, этот уровень импортозамещения сохранится, а с другой - в перспективе в России начнут производить дополнительные элементы и в этом оставшемся пятипроцентном промежутке.