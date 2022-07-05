Адыгея вошла в десятку регионов России с качественными дорогами

5 июл. 16:08

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что согласно исследованию РИА Рейтинга, регион входит в топ-10 по качеству дорог в России.

В Адыгее всем необходимым требованиям отвечают 70,9% дорог регионального и местного значения.

"Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов", – поделился Кумпилов.

Он добавил, что целью является обеспечить безопасность дорожного движения и сформировать в республике комфортную транспортную сеть. "Это позволит сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики", - отметил глава региона.