Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику

5 июл. 16:02

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил провести национализацию предприятий, выпускающих радиационно-стойкую электронно-компонентную базу. Такое заявление он сделал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы".

По словам Рогозина, вопрос спутникостроения в России по-прежнему входит в число самых тревожных из-за недоступности радиоционно-стойкой элементной базы.

"Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома", - цитирует его Telrgram-канал Роскосмоса.