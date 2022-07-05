Германия рассчитывает на возобновление прокачки по "Северному потоку" с 20 июля

5 июл. 15:50

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что ожидает, что прокачка газа по "Северному потоку" возобновится в срок после плановой инспекции в июле.

С 11 по 21 июля обе нитки трубопровода "Северный поток" остановлены для планового технического обслуживания.

"Это регулярное техническое обслуживание, оно было так и объявлено и также проводилось в прошлом году. Тогда это заняло примерно десять дней. Когда вы спрашиваете, на что я рассчитываю, - на то, что этот период времени будет соблюден и с 20 июля газ снова будет прокачиваться", - сказал Хабек.

На вопрос журналистов, исключает ли он дальнейшее снижение объемов прокачки, он ответил, что это секрет Полишинеля. "Нет, нужно честно сказать, этого исключать нельзя. Мы уже видели снижение прокачки. Было заявлено о технических причинах (для этого решения). Если они один раз уже были названы, то это может, разумеется, случиться вновь. Это секрет Полишинеля. В такой ситуации, как эта, такое нельзя исключать", - отметил вице-канцлер Германии.