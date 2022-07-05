5 июл. 15:51

ЗАГ: Туристы из Армении решили отказаться от отдыха в Египте из-за акул

Некоторые туристы из Армении отменяют туры в Египет из-за нападений акул у берегов Красного моря, сообщил глава туристической компании Visit Armenia Владимир Геворкян.

По его словам, две семьи, которые забронировали в Египет, отменили поездку, сославшись на инциденты с акулами.

"Нам много звонят, выясняют, на каких пляжах были эти случаи, близко ли к гостиницам, которые они выбрали. Пытаемся объяснить все как есть", - цитирует Геворкяна Sputnik Армения.

Он также посоветовал не заплывать глубоко и далеко, оставаться только на контролируемых участках.

"У нас не было отмены туристических пакетов, но есть обеспокоенность . Мы говорим, что пляж Сахль-Хашиш, где произошли эти случаи, сейчас закрыт до выяснения обстоятельств", - заявила директор компании "Анрива тур" Лилит Мурадян.

Напомним, акулы напали на туристов 1 и 3 июля. Двоих пострадавших – граждан из Австрии и Румынии, спасти не удалось.