Спрос на туры из Россию в Турцию не падает, несмотря на рост цен

5 июл. 15:25

Российские туроператоры не фиксируют снижения спроса на отдых в Турции на фоне роста цен на отдых, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Ранее о том, что туры в Турцию подорожали на 50% по сравнению с 2021 годом, писала газета "Известия" со ссылкой на экспертов компаний Tez Tour, Level.travel, "Островок".

"Действительно, перевозка стала дороже, и спрос сместился в сторону более дорогого сегмента. При этом мы не подтверждаем 50% роста. Снижения спроса не видим, скорее, предложение ниже, так как ограничена перевозка в Турцию", - поделились в компании Fun&Sun.

Цены действительно выросли, но не так сильно, отчасти это связано с тем, что летом спрос на отдых всегда высокий, отметили в пресс-службе Anex Tour. "Прежде всего стоит отметить, что такого резкого увеличения цен мы не наблюдаем. На сегодня цены действительно выше, что связано в первую очередь с тем, что в преддверии праздника (Курбан-байрам) в Турции раскупаются практически все отели, есть лишь малая часть, которая доступна. Вторым моментом, влияющим на цену, является высокий спрос: август, как и ранее, всегда был самым востребованным месяцем и высоким сезоном", - рассказали в компании.