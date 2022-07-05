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Житель Дагестана вышел на пенсию, завысив свой возраст на 20 лет

Житель Дагестана вышел на пенсию, завысив свой возраст на 20 лет

Советский районный суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном получении пенсии, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Следствием было установлено, что в 2018 году обвиняемый дал 80 тыс рублей сотруднику Пенсионного фонда в Акушинском районе с целью завысить возраст на 20 лет и выйти на пенсию по старости.

В результате с декабря 2018 по февраль 2019 года обвиняемый незаконно получил пенсионные выплаты – свыше 120 тыс рублей.

В ходе расследования дела подозреваемый возместил ущерб полностью. Ему предъявлено обвинение по статье 159.2 ("Мошенничество при получении выплат") УК России.

Стоит добавить, что прокуратура ведет расследование и в отношении работников Пенсионного фонда в Акушинском районе.

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