Россия отменяет отборочный тур на Детское Евровидение

5 июл. 14:48

В России отменен прием заявок на национальный отбор конкурса Детское Евровидение.

"Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур 20-го международного детского конкурса песни Евровидение, – сообщает пресс-служба академии, которая была организатором отбора.

Данное решение принято "в связи с выходом Первого канала, ВГТРК и Радио дома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни Евровидение–2022".

Конкурс Детское Евровидение в этом году пройдет в Армении, финал состоится 11 декабря.