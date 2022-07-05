Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса "Салнавак"

5 июл. 14:36

Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную назальную вакцину от коронавируса "Салнавак" компании "Генериум", заявка на регистрацию была подана в апреле.

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что в оба компонента препарата входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека. Вакцина вводится интраназально, с интервалом в три недели.

Препарат вызывает активацию системного гуморального и клеточного иммунитета, формирует на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от COVID-19.

Напомним, назальная вакцина центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России 1 апреля, она также состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов.