Иностранцев в Грузии пытались незаконно пересечь границу

5 июл. 14:29

Погранцполиция Грузии задержала пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД страны.

За последнее время работники погрансектора управления Ахалцихе "Вале" задержали пять иностранцев за попытку незаконного пересечения границы. В частности, задержали двух граждан Бангладеша и трех граждан Турции.

"Следствие установило, что обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта из Грузии в направлении Турции старались осуществить групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии", – сказано в сообщении.