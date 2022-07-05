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Иностранцев в Грузии пытались незаконно пересечь границу

Иностранцев в Грузии пытались незаконно пересечь границу

Погранцполиция Грузии задержала пятерых иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы, сообщает МВД страны.

За последнее время работники погрансектора управления Ахалцихе "Вале" задержали пять иностранцев за попытку незаконного пересечения границы. В частности, задержали двух граждан Бангладеша и трех граждан Турции.

"Следствие установило, что обвиняемые в обход контрольно-пропускного пункта из Грузии в направлении Турции старались осуществить групповое незаконное пересечение государственной границы Грузии", – сказано в сообщении.

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