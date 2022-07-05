"Яндекс" купит Delivery Club?

5 июл. 14:29

VK и Сбер проводят переговоры о продаже службы доставки готовой еды Delivery Club, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Компании обсуждают варианты сделки по Delivery Club. Один из них предполагает передачу сервиса "Яндексу" в рамках сделки по продаже "Дзена" и "Новостей"", - пояснил он.

По словам источника, окончательные договоренности пока не согласованы.

Напомним, в апреле VK и "Яндекс" заключили соглашение об условиях сделки по продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Дзен".