Распродажа IKEA приостановлена из-за технических проблем на сайте

5 июл. 14:09

Согласно информации на главной странице интернет-магазина IKEA, в настоящее время оформить покупку через сайт или центр поддержки клиентов невозможно.

Напомним, распродажа стартовала в ночь на вторник, после чего россияне стали сообщать о перебоях в работе сайта.

"Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте",- говорится на сайте IKEA.

Сейчас на сайте можно просмотреть товары, однако положить их в корзину и оформить заказ не получается.