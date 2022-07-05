Госдума продлила временную зону свободной торговли Ирана с ЕАЭС

5 июл. 14:12

Государственная Дума ратифицировала протокол к Временному соглашению по образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном от 17 мая 2018 года. Такое сообщение опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

"Временное соглашение, вступившее в силу 27 октября 2019 года, действует до 27 октября 2022 года, а переговоры по заключению нового соглашения о свободной торговле (ССТ) к этому сроку могут быть еще не завершены", - поясняется в нем.

Соответственно, чтобы не допустить прекращения преференциального режима торговли с Исламской Республикой 14 марта текущего года в Тегеране был подписан протокол о продлении срока действия Временного соглашения на три года, то есть до 27 октября 2025 года, либо до вступления в силу нового ССТ, а заключить его планируется не позднее чем через шесть лет со вступления в силу Временного соглашения, - в зависимости от того, какое событие состоится раньше.

"Реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической сфере", - подчеркнули в ГД.