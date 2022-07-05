Алексей Фененко: Запад пытается вытеснить Россию из Южного Кавказа

В передаче "Короли и пешки" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко объяснил, почему Никол Пашинян недоволен заявлениями Лаврова и какие планы есть у Евросоюза в отношении Южного Кавказа.

- Алексей Валерьевич, недавно премьер Армении Никол Пашинян назвал "странным" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность. Как можно оценить слова Пашиняна, и прав ли он в том, что МГ "жива"?

- Для того, чтобы дать оценку его словам, стоит напомнить, что Никол Пашинян – откровенно антироссийский политик, пришедший к власти неконституционным путем при поддержке США и Франции. Возникает вопрос, под что Запад мог поддержать приход к власти в Армении антироссийского политика? Ответ станет понятен, если посмотреть на то, что делал Пашинян в эти годы. Уже в 2018 году он под вымышленным предлогом блокировал работу ОДКБ, сразу заявил о европейском выборе Армении, отметив, что "Россия – ситуативный партнер", ввел в действие соглашение об ассоциации Армении с ЕС и принялся выдавливать российские СМИ из страны.

Сейчас Запад решил воспользоваться российской спецоперацией на Украине как "окном возможностей", чтобы потеснить Россию на Южном Кавказе, пока внимание Москвы к региону ослаблено. Западу надо спешить, пока Россия не закончила спецоперацию, поэтому он активно подогревает реваншизм в армянском обществе, причем на базе НАТО, а не ОДКБ. Запад стремится к тому, чтобы вместо российских миротворцев в Карабахе находились американские и французские. А в армянские СМИ подбрасываются совершенно экзотические идеи, например, что Армения нужна США как база против Ирана или "давайте дадим базу Франции, так как она нас так активно поддерживала".

- Какой стимул у Пашиняна поддерживать усиление Франции и США в регионе?

- Он отрабатывает заказ. Он понимает, что, если перестанет это делать, Запад найдет ему замену из тех, кто сидит на грантах Сороса и Еврокомиссии. Всегда можно найти замену Пашиняну и поднять против него протесты на волне реваншизма. Поэтому он и держится за Запад.

- Если оставить в стороне личные мотивы Пашиняна, как вы думаете, насколько реально возвращение Франции и США в качестве посредников в армяно-азербайджанские переговоры?

- Минская группа ОБСЕ мертва с 2008 года, когда она сформулировала свой последний документ – Мадридские принципы. С тех пор не было ни одной серьезной инициативы, хотя проходили переговоры президентов России, Азербайджана и Армении, предлагались "цюрихские протоколы" и предпринимались попытки американских дипломатов в 2018 году. За 14 лет мы не увидели ни одного рекомендательного документа. Пашинян пытается затянуть переговоры и постоянно выдвигает нереалистичные идеи. Он надеется, что за это время получит из США и Франции оружие, запустит новую программу с НАТО и сможет взять реванш за Карабах.

- В чем мотив Лаврова, когда он говорит о прекращении работы МГ ОБСЕ? Только в эффективности или в отсутствии стимулов взаимодействовать с США и Францией в новых условиях?

- Если они занимают откровенно враждебную антироссийскую позицию, почему Россия должна идти им навстречу и в ущерб хорошим отношениям с Азербайджаном и Турцией поддерживать отношения с теми, кто поставляет Украине вооружение? Особенно учитывая, что Запад хочет сменить власть в Ереване на еще более антироссийскую, смысла в этом нет.

- В последнее время ЕС активизировался в карабахском урегулировании. При посредничестве Брюсселя Алиев и Пашинян встречались уже три раза. Не перехватывает ли ЕС инициативу у России в карабахском вопросе?

- Европа не единая. Испании и Португалии не важно, что происходит на Южном Кавказе, в то время как Франция выступает за форсирование процесса. Когда мы говорим о кавказской политике Европы, надо иметь ввиду именно Францию. Именно она пользуется отвлечением внимания России на Украине, чтобы активизироваться в Южном Кавказе. Западу нужно нанести удар по ОДКБ.

- России выгодны переговоры в Брюсселе, если они ведут к прогрессу между Арменией и Азербайджаном?

- Эти переговоры бесперспективны. Любые переговоры имеют ценность, если по их итогам подписываются документы. Ничего нового с подписания трехстороннего меморандума в ноябре 2020 года не придумано. А Пашинян не хочет выполнять условия московского меморандума.

- В Армении все еще бурлят внутриполитические процессы. Оппозиция из движения "Сопротивление" проводит акции у офиса ЕС и просит дать оценку судебной реформе Пашиняна. Есть ли у ЕС стимул менять власть в Армении?

- Обратите внимание, как это похоже на Грузию в начале XXI века. Был прозападный Шеварнадзе, говоривший о сближении с НАТО. Казалось бы, чего вам еще не хватает? Но оппозиция выступала против него ради большего европейского выбора. В Армении тоже спрашивается, а куда более прозападный, чем Пашинян? Оказывается, все равно такого ищут и пытаются расширить влияние ЕС на внутреннюю политику Армении. Нравится нам это или нет, но это косвенное вытеснение России. Альтернатива Пашиняну может прийти к власти при условии вытеснения ОДКБ и удара по ЕАЭС. В своих "цветных революциях" Запад изобрел новую формулу – смесь идей западного выбора и дикого национализма.

- Спецоперация России на Украине повлияла на армяно-азербайджанское урегулирование?

- Мы наблюдаем стагнацию с лета 2021 года. Были надежды, что Пашинян сохранит власть и реализует подписанные соглашения. Но, придя к власти, он начал всячески тормозить процесс. Возможно, есть давление Запада, или он боится своих радикалов. В-третьих, он понимает, что в обществе нет ощущения поражения. Пашинян тянет время, пытается вовлечь Минскую группу только ради того, чтобы получить оружие от стран НАТО. Европа будет сильнее играть на армянском реваншизме, а в краткосрочный перспективе поддерживать Пашиняна, чтобы тот ушел из ОДКБ. Как только он это сделает, ЕС и НАТО радостно его бросят. Никто не пойдет воевать с Азербайджаном за Армению. Главное, чтобы был хаос в Закавказье и удалось нанести имиджевый удар по ОДКБ. После этого НАТО появится в Армении.