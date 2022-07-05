Вице-премьер России рассказал о новых законах для оптимального проведения спецопераций

5 июл. 13:49

Новые законопроекты, предложенные правительством, обеспечат оптимальное проведение спецопераций за пределами РФ, рассказал вице-премьер Юрий Борисов в Госдуме.

Нижняя палата рассматривает законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и прочих операций за пределами России и внесении изменений в Трудовой кодекс.

Борисов пояснил, что эти законы обязывают организации заключать контракты для обеспечения контртеррористических и иных операций вне России и дают право исполнителям закупать продукцию, необходимую для выполнения гособоронзаказа, у единственного поставщика.

По словам вице-премьера, поправки прежде всего направлены на более эффективное выполнение ГОЗ , они коснутся "исторически" сложившегося перечня основных исполнителей ГОЗ.

"Кроме того, данные поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных Сил, а также прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенных вне рамок ГОЗ", - цитирует чиновника РИА Новости.