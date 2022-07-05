В Казахстане сообщили о новом повышении ключевой ставки

5 июл. 13:25

Аналитики RiskTakers спрогнозировали повышение ключевой ставки Нацбанка в июле, сообщает канал "Хабар24".

За месяц цены на продовольственные и непродовольственные товары в республике возросли почти на 2%, годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Эксперты сообщают, что ожидаемый коридор в 13-15% будет превышен, само решение по ставке будет принято в конце июля.

Ставку за год подняли с 9 до 14%. По мнению аналитиков, Нацбанк, скорее всего, не решится на резкие действия и поднимет ее на 0,50 или 0,75 процентных пункта, что, как заявляют эксперты, будет компромиссным решением.

Аналитики подчеркивают, что более резкое ужесточение условий кредитования приведет к недовольству со стороны правительства и финансового сектора. При этом они не исключили, что ключевая ставка в этом году продолжит повышаться.

Также эксперты ожидают укрепления тенге к рублю. По их мнению, "это позволит снизить импорт инфляции и стабилизировать курс на более благоприятном уровне".

"Из-за резкого укрепления рубля Центробанк России вынужден более агрессивно снижать ставку, чтобы добиться его ослабления. Это значит, что при дальнейшем снижении ставки в России и повышении ставки в Казахстане тенге по отношению к рублю должен укрепиться", - отмечают аналитики RiskTakers.



