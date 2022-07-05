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ЯМЭФ может пройти в следующем году

ЯМЭФ может пройти в следующем году

Ялтинский международный экономический форум, ранее отмененный из-за пандемии коронавируса и ограничений полетов, может все-таки состояться в следующем году, рассказал глава "Опоры России" Александр Калинин.

"Его сдвигали сначала из-за пандемии, сейчас, понятно, транспортная доступность и ограничения в полетах. Надеюсь, в следующем году [состоится]", - цитирует его ТАСС.

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма из-за сложной международной ситуации перенесли ЯМЭФ с весны на четвертый квартал текущего года, новую дату проведения мероприятия он пообещал озвучить дополнительно.

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