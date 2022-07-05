Три россиянки пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

5 июл. 13:14

При столкновении туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе Аксеки - Сейдишехир в турецкой Анталье пострадали девять человек, трое из них - россияне, сообщает портал Кonhaber.

"В результате столкновения туристического микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Аксеки - Сейдишехир пострадали девять человек, среди которых были российские туристки", - информирует портал.

Также травмы в результате ДТП получили оба водителя и несколько пассажиров, являющихся гражданами Турции. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Туроператор Fun&Sun сообщил "Интерфаксу", что одна из россиянка получила перелом руки, у двух других туристок серьезных травм нет.

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов.