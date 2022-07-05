Депутаты Госдумы Слуцкий и Калашников получили ранг послов

5 июл. 12:47

Председатели комитетов Государственной думы по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий и Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - цитирует его ТАСС.

По словам председателя нижней палаты, этот шаг - "это высокая оценка, повышение роли парламента".

Володин напомнил, что такая мера применяется впервые в отношении действующих депутатов.